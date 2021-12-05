Akın Akınözü nasıl keşfedildi? İlk kez açıkladı...

Akın Akınözü, " Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'a geldim. İpek Bilgin'le çok eskiden tanışırız. Craft Atölye'de bir süre eğitim aldım. O sırada atölyenin bizi yönlendirdiği bir deneme çekiminde bir menajerin ilgisini çektim ve onunla çalışmaya başladık. Katıldığım sayısız deneme çekiminden sonra bir gün 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' denemesine çağrıldım. Zeynep (Günay Tan) Hoca deneme çekimine geldi ve odada, ben daha oradayken 'Tamam' dedi. O anki heyecanımı unutamam. Hatta üstümü başımı çekimin yapıldığı odada unutup ayaklarım yerden kesilmiş bir şekilde çıkıp gitmişim. Bu şekilde başlayan kariyerim şimdi 'Kaderimin Oyunu' dizisiyle devam ediyor."