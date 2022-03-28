Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı - Son Dakika
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Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı

28.03.2022 09:04
Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı

Bu yıl 11'incisi düzenlenen milyonların katıldığı "Otların Rüzgarlı Öyküsü" Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu rüzgarı esti.

Kenan Doğulu, Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Alaçatı Ot Festivali kapsamında Alaçatılı sevenleriyle buluştu. Festival alanını dolduran Alaçatılılar Kenan Doğulu'nun en sevilen şarkılarıyla baharı karşıladı.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Yeni Türkü "Zamansız" albümü için yorumladığı "Yeşilmişik" şarkısını ilk kez seslendirerek konserine başlayan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Alaçatılı dinleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival ziyaretçileri Kenan Doğulu'nun şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıya eşlik etti.

Her zaman olduğu gibi sahne performansıyla yine büyük beğeni toplayan Doğulu, festivalde unutulmayacak anlara imza attı. Müziği ve enerjisiyle olduğu kadar şıklığıyla da beğeni toplayan Doğulu, konserde Zeynep Tosun imzalı kıyafetiyle sahne aldı.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran konser sonunda sahneye çıkarak, Ot Festivali'nde muhteşem anlar yaşatan Kenan Doğulu'ya teşekkür etti.

Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı
Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı
Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum 11. Alaçatı Ot Festivali sona erdi 11. Alaçatı Ot Festivali sona erdi

Çeşme Belediyesi, Kenan Doğulu, Festival, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alaçatı Ot Festivali'nde Kenan Doğulu Rüzgarı - Son Dakika


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