Aldatıldığını öğrenen TikTok fenomeninin intikamı olay oldu

İngiliz sosyal medya fenomeni Carrie Anne Burke, kendisini aldattığını öğrendiği eski sevgilisinden 'karides' yardımıyla intikam aldı. Burke, eski sevgilisinin evine giderek perde kornişlerinin içine karides yerleştirdi. Genç kadının bu hareketteki amacı, eski sevgilisinin evinde nereden geldiğini bulmasının zor olacağı bir koku yaratmaktı.

Anne Burke'nin bu intikam planı, sosyal medyada birçok yorumu da beraberinde getirdi. Geneli kadın kullanıcıların Burke'yi desteklediği yorumların bazıları şöyle: "Kaloriferin arkasına da koy, ısındıkça daha çok kokar", "Bu kadın ödüllendirilmeli, evet!", "Yaz gelince düşünemiyorum...", "Uzun süredir gördüğüm en iyi şey bu olabilir"