Alec Baldwin... SETLERE GERİ DÖNÜYOR! - Son Dakika
Üye Girişi

Alec Baldwin... SETLERE GERİ DÖNÜYOR!

06.10.2022 12:37
Alec Baldwin... SETLERE GERİ DÖNÜYOR!

Alec Baldwin'in, "Rust" filminin çekimleri esnasında görüntü yönetmenini kazara öldürmesi uzun süre gündemden düşmezken bugün filmle ilgili yeni bir gelişme kamuoyuna duyuruldu.

Hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu "Rust" filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında, kuru sıkı olduğunu düşündüğü tabancayla ateş eden 64 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu.

Olayın ardından büyük bir şok yaşayan Baldwin, boş mermilerle dolu olması gereken silahın tetiğini çektiğini sürekli olarak inkar etse de FBI suçlu olduğuna karar vermişti.

Bu gelişmelerin ardından bugün, Baldwin'in Rust filminin çekimlerine devam edeceği duyuruldu.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, filmin çekimleri Ocak ayında devam edecek.

Konuyla ilgili Baldwin cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

2004 yılında rol aldığı "The Cooler" filmiyle Oscar'a aday gösterilen ABD'li oyuncunun, "30 Rock" dizisiyle kazandığı Emmy ödülleri bulunuyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: Magazinkolik

Alec Baldwin, Rust, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alec Baldwin... SETLERE GERİ DÖNÜYOR! - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:37 Bolu'da adam öldürme suçundan yargılanan zanlı, ormandaki gölgeyi suçladı: Belki o öldürmüştür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: Alec Baldwin... SETLERE GERİ DÖNÜYOR! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement