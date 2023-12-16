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Aleyna'nın hamileliği Yaman ve Feraye'nin aşkını tehdit ediyor - Son Dakika
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Aleyna'nın hamileliği Yaman ve Feraye'nin aşkını tehdit ediyor

Aleyna'nın hamile olduğunu öğrenen Feraye, Yaman'ın aşkından ve sadakatinden şüphe etmez. Ancak bu hamilelik, Yaman ve Feraye'nin bir araya gelmesinin önünde yeni bir engel olur. İki sevgili, babalık testi sürecinde aşklarını nasıl ayakta tutacaklarını düşünmek zorunda kalır. Diğer yandan, Ateş'in Vural'ın oğlu olduğunu öğrenmesiyle Gülfem'le arasında bir uçurum oluşur. Güneş ise Bade'nin gerçek ailesiyle ilgili bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarır. Şirkete geri dönen Ömer ise tatsız bir sürprizle karşılaşır.

Aleyna\'nın hamileliği Yaman ve Feraye\'nin aşkını tehdit ediyor
16.12.2023 - 21:14,  Güncelleme: 21:14
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16.Bölüm Özeti:

Aleyna'nın hamile olduğunu öğrenen Feraye sarsılsa da Yaman'ın aşkından ve sadakatinden bir an bile şüpheye düşmez.

Ancak bu hamilelik Yaman ve Feraye'nin kavuşmasının önünde yeni bir engel olarak ortaya çıkar.

İşin en zorlayıcı tarafı ise babalık testi için geçmesi gereken süredir. İki sevgili kendilerinden son derece emin olsalar da yargılayıcı insanlarla çevrili bir dünyada aşklarını nasıl ayakta tutacaklar?

Ateş, Vural'ın oğlu olduğunu öğrenince Gülfem'le yüzleşir. Annesi ile artık aralarında bir uçurum oluşmuştur. Vural'ın zoruyla Gülfem, gerçeği Yaman ve Okan'a da söylemek zorunda kalır. İki kardeş, Ateş'i artık bir "Bakırcı" olmasına rağmen ağabeyleri olarak kabul edecekler midir?

Bir avukat olarak arkadaşına destek olan Güneş, Bade'nin gerçek ailesiyle ilgili hiç bilinmeyen gerçeklere ulaşır.

Şirkete geri dönen Ömer'i çok tatsız bir sürpriz beklemektedir. Gülsoylar yeni bir krizin eşiğindedir. Ateş hayatına bir Gülsoy olarak mı yoksa bir Bakırcı olarak mı devam edecektir?

Kaynak: Magazinkolik
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Güneş, Ömer, Son Dakika

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