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ALEYNA TİLKİ'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI - Son Dakika

ALEYNA TİLKİ'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

30.01.2022 13:20
ALEYNA TİLKİ'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

Kıbrıs Elexus Otel de önceki akşam sevenleri ile buluşan Aleyna Tilki, bin 600 misafirin olduğu gecede yaklaşık iki saat sahne de kaldı. Söylediği şarkılar ve dansçılarıyla kendisini izlemeye gelenleri büyüleyen Aleyna Tilki konser soruları yanıtladı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Konserimi izlemeye annem, babam ve kardeşim de geldi. Hemen hemen her konsere hep beraber gidiyoruz bugün olduğu gibi. Annemin sesi cidden güzel. Bu Anneler Günü'nde anımız olsun diye ortak düet gibi bir şey yapma planımız var. Sahne kostümleri ile ilgili de son zamanlarda başta Gülşen ile ilgili benim için genel olarak bir şey söylemem gerekirse, sanat bazen izahı olmayan bir şeydir. İzahını yapmak zorunda değiliz biz ne yaptığımızın. Sanatçının kostümü, şarkısı ile arasındaki bağdır kimse karışamaz, kimse hesap soramaz buna. Sanat izah edilemeyen tek şeydir o yüzden de buna sanat derler."

Aleyna Tilki evine giren hayranının ceza almaması konusunda, "Geçen haftalarda evime giren hayran ceza almadı sadece uzaklaştırma aldı elini kolunu sallayarak geziyor benim ve ailemin can güvenliği yok. Kıbrıs'a gelirken bana sosyal medyadan silah ve balta ile tehdit mesajı yollayanlara kişiler ile ilgili de ceza almaları ile ilgili başvuru yaptım. Hepsinin ceza alması için gerekeni yapıyor olacağım ve yetkililerden yardım istiyorum. Aralarda espriye vuruyorum ama çok etkilendim bu durumdan duygumu saklamaya çalışıyorum. Tehdit altındayım daha doğrusu tek ben değil kadınlar olarak tehdit altındayız. Özellikle kadınların taciz edilebilmesi sanki çok normal şu anda. O kadar çok kadın cinayeti, kadın tacizi haberlerini o kadar çok görüyoruz ki. Kadınları korumak kollamak için teşvik ediniliyor. İstiyorum ki biri çıksın artık kadınlara bir şey yapılmayacak, çok sıkı yaptırımlar olacak çok yetkili bir böyle bir şey konuşsun, içimize su serpsin istiyorum. Başıma bu olaylar geldi. Kendimi sahipsiz hissettim. Beni, tüm kadınları sahiplenmek gerek. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın" diyerek çağrıda bulundu. Aleyna Tilki, 7 Şubat akşamı Uludağ 'da Türkiye'nin en iyi gençlik festivali Bitexen Winterfest'in açılışında, 12 Şubat gecesi de Sevgililer Günü'ne özel Kıbrıs Nuh'un Gemisinde sahnede olacak.

ALEYNA TİLKİ'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

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Aleyna Tilki, Kıbrıs, Konser, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin ALEYNA TİLKİ'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: ALEYNA TİLKİ'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI - Son Dakika
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