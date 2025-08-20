Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi - Son Dakika
Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi

20.08.2025 11:30
Şarkıları kadar açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, 22 Ağustos'ta yayınlanacak olan ilk albümü "Kırlar" için gün sayıyor. Doğa temalı klibinden paylaştığı kareler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünlü popçunun klipteki tarzı ise Tarzan filmlerindeki efsanevi karakter Jane'e benzetildi.

Şarkıları kadar açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki, 22 Ağustos'ta çıkacak olan ilk albümü "Kırlar" için hazırlıklarını sürdürüyor. Albümün klibinden paylaştığı doğa temalı kareler ise kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ünlü popçunun klipteki tarzı, efsanevi karakter Tarzan'ın eşi Jane'e benzerliğiyle dikkat çekti. Doğada çekilen sahnelerdeki özgür tavırları ve sade stili, Tarzan filmlerinde baş karakterin eşi Jane'i akıllara getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları kliple alakalı şu ifadeleri kullandı, "Aleyna tam bir Jane olmuş, Tarzan eksik sadece, Klipteki doğallığı Jane'in enerjisini anımsatıyor, çok yakışmış, Gerçekten Tarzan filmlerinden fırlamış gibi görünüyor"

DOĞANIN İÇİNDE ÖZGÜR POZLAR

Genç şarkıcı, orman ve suyun içinde çekilen görüntülerinde doğal görünümlü kıyafetler ve yeşil aksesuarlarla öne çıktı. Dans ederken ve ağaç dallarına tutunurken çekilen kareleri, albümün "doğanın kalbinde" yapıldığı mesajını görselliğe de taşıdı.

"HER ŞEY GERÇEKTİ VE ARINMIŞTI"

Albüm sürecine dair duygularını paylaşan Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı, "Tüm albüm doğanın kalbinde, onun ruhuyla yapıldı. Her şey gerçekti ve arınmıştı. Hikayemi müzik olmadan anlatamaz, içimdekileri çırılçıplak ifade edemezdim. İyi ki 'Kırlar' doğuyor, ben de onunla yeniden doğuyorum. Yazdığım şarkıların kalbinize ve hikayenize eşlik etmesi dileğiyle… Sihirle kalın ? Bu albüme yüreğini koyan herkese teşekkürümü ise 22 Ağustos'ta, kliple birlikte uzun uzun ifade edeceğim."

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
