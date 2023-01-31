Aleyna Tilki Pijamayla Sokağa Çıktı! Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Arkadaşıyla birlikte suşi yemeye geldiğini ifade eden Aleyna Tilki, ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi. Ses tellerinden uzun bir süre rahatsızlığı bulunan Aleyna Tilki, "Ses tellerim iyileşti fakat ödem olduğu için bir süre daha şarkı söylememem gerekiyor ama 1 aya kadar sahnelere dönmüş olurum" dedi.

SABAH KALKTIĞIMDA PİJAMALARIMI ÇIKARMAK İSTEMEDİM

Pijamalarıyla görüntülenen Tilki, bununla ilgili gelen soru üzerine ise "Sabah kalktığımda pijamalarımı çıkartmak istemedim bütün gün bunlarla dolaşacağım dedim ve akşam oldu. Çok rahatım" dedi.

PARA KAZANMAK İÇİN İŞ YAPMIYORUM

Yeni reklam anlaşmalarının da olduğunu ifade eden Tilki, "Ben para için iş yapmıyorum. Önemli olan projenin içime sinmesi." dedi.