Ali Kınık, Bafra'da hayranlarıyla buluştu - Son Dakika
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Ali Kınık, Bafra'da hayranlarıyla buluştu

Ali Kınık, Bafra\'da hayranlarıyla buluştu

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 'İstiklal'den İstikbal'e' temalı programda Ali Kınık konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Kınık, Bafralılara unutulmaz anlar yaşattı.

01.09.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
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Samsun'un Bafra Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından 'İstiklal'den İstikbal'e" temasıyla düzenlenen programda Ali Kınık hayranlarıyla buluştu.

Bafra Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konser, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konserin ilk bölümünde sahne alan Alperen Kekilli, türküleriyle izleyicileri coşturdu. Kekilli'nin ardından sahneye çıkan Ali Kınık, sevilen şarkıları 'Kurtlar Sofrasında', 'Hapis de Yatarım' ve 'Ali Ayşe'yi Seviyor' ile Bafralılara unutulmaz anlar yaşattı. Konseri izleyen davetliler, şarkılara eşlik ederek geceye renk kattı.

Etkinlikte konuşan Bafra Ülkü Ocakları Başkanı Ceyhan Düzgün, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesinin Ülkü Ocakları'nın temel amacı olduğunu vurguladı. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygıyla andı.

Etkinliğe, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Çavuş, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ceyhun Çatalsakal, Samsun MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Bafra MHP İlçe Başkanı Emin Usta, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, SAMKON Genel Başkanı H. Kaya Aşçı, sivil toplum kuruluşları başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede, Bafra Ülkü Ocakları tarafından Ali Kınık'a hediye takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ali Kınık, Bafra'da hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

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