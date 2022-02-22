Ali Sunal ve Eşinden Üzen Haber! - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Sunal ve Eşinden Üzen Haber!

22.02.2022 23:44
Ali Sunal ve Eşinden Üzen Haber!

Oyuncu Ali Sunal'dan kötü haber geldi. Geçen yıl koronavirüsü atlatan Sunal, ikinci kez koronaya yakalandı. Eşiyle beraber atlatıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güldür Güldür Show programının moderatörü Ali Sunal geçen yıl tüm ailesiyle beraber koronaya yakalanmıştı. Hastalığı ağır atlatan ünlü oyuncu hastanelik olmuş, yeni doğum yapan kardeşi Ezo o günlerde bebeğine bile hasret kalmıştı. Ali Sunal cephesinden yeni bir haber geldi. Sunal ikinci kez koronaya yakalandı. Eşi Nazlı Sunal ile beraber hastalığa bir kez daha yakalanan oyuncu, evde karantinaya girdi. Ünlü oyuncunun hastalığı bu kez hafif atlattığı öğrenildi. Güldür Güldür Show ekibinde birkaç korona vakasının daha olduğu konuşuluyor.

YORUMLAR
500
Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam! Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!

Güldür Güldür Show, Ali Sunal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ali Sunal ve Eşinden Üzen Haber! - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Konyaspor taraftarı çok sinirlendi! Serdar Gürler'den galibiyet sonrası tepki toplayan hareket
23:04 ABD'den, Erdoğan'ın Rusya tepkisine yönelik açıklama geldi: Memnuniyetle karşılıyoruz
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:36 Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
22:31 Başakşehir galibiyetleri arka arkaya alıyor! Konyaspor'a zirve yolunda bir yara daha
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 23:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Sunal ve Eşinden Üzen Haber! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement