Alina Boz ve Mithat Can Özer, 4 yıllık birlikteliklerini 2027'de nikah masasına oturarak devam ettirecek - Son Dakika
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Alina Boz ve Mithat Can Özer, 4 yıllık birlikteliklerini 2027'de nikah masasına oturarak devam ettirecek

16.05.2023 12:45

4 senedir aşk yaşayan 24 yaşındaki Alina Boz ile kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer, Portekiz tatili dönüşü havalimanına görüntülendi. İlişkilerini gözden uzak yaşayan çift, Mithat Can Özer'in 2027'de Portekiz'de vatandaşlık almasının ardında orada nikah masasına oturacak.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren genç oyuncu Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Çift önceki gün Portekiz tatili dönüşü görüntülendi.

2027'DE EVLENECEKLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ali Boz ayaküstü basın mensuplarıyla konuşurken Özer de görüntü vermemek için bagaj taşıma aracının arkasına saklandı. 4 yıldır birlikte olan çift, Haziran 2027'de evlenecek. Mithat Can o tarihte Portekiz vatandaşlığını alacak. Özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkilerini de o şekilde yaşıyor. Çift, evlilikleriyle ilgili de bir açıklama yapmadı.

4 yıldır aşk yaşayan Alina Boz ve Mithat Can Özer 2027'de nikah masasına oturacak
4 yıldır aşk yaşayan Alina Boz ve Mithat Can Özer 2027'de nikah masasına oturacak
4 yıldır aşk yaşayan Alina Boz ve Mithat Can Özer 2027'de nikah masasına oturacak
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4 yıldır aşk yaşayan Alina Boz ve Mithat Can Özer 2027'de nikah masasına oturacak 4 yıldır aşk yaşayan Alina Boz ve Mithat Can Özer 2027'de nikah masasına oturacak

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Son Dakika Magazin Alina Boz ve Mithat Can Özer, 4 yıllık birlikteliklerini 2027'de nikah masasına oturarak devam ettirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alina Boz ve Mithat Can Özer, 4 yıllık birlikteliklerini 2027'de nikah masasına oturarak devam ettirecek - Son Dakika
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