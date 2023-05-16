Alina Boz ve Mithat Can Özer, 4 yıllık birlikteliklerini 2027'de nikah masasına oturarak devam ettirecek

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren genç oyuncu Alina Boz, 4 yıldır Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor. Çift önceki gün Portekiz tatili dönüşü görüntülendi.

2027'DE EVLENECEKLER

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Ali Boz ayaküstü basın mensuplarıyla konuşurken Özer de görüntü vermemek için bagaj taşıma aracının arkasına saklandı. 4 yıldır birlikte olan çift, Haziran 2027'de evlenecek. Mithat Can o tarihte Portekiz vatandaşlığını alacak. Özel hayatını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkilerini de o şekilde yaşıyor. Çift, evlilikleriyle ilgili de bir açıklama yapmadı.