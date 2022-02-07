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Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Boşanma Açıklaması - Son Dakika

Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Boşanma Açıklaması

07.02.2022 11:22
Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Boşanma Açıklaması

Alişan ve Buse Varol kızları Eliz'in doğum gününü çeşitli karelerle kutladı. Daha önce de boşanacakları iddia edilen ünlü çiftin paylaşımlarında birbirine yer vermemesi dikkat çekti. Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi...

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirmişti.

Buse Varol, 2. Sayfa'ya çarpıcı bir itirafta bulundu. İddiasına göre Alişan'ın annesinin evindeki kutlamaya gelin Buse Varol davet edilmedi.

"SON ANDA GELMEKTEN VAZGEÇTİLER"

Buse Varol, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Kızım Eliz'in doğum günü partisini Alişan düzenlendi. Son ana kadar Selçuk'un eşi Merve de gelecekti. Merve ve Alişan'ın yeğenleri son ana kadar gelecekti, vazgeçtiler. Saygı duyuyorum ne Merve'yi ne de kızları asla sorun konusu yapmadım. Suzan anneyle bir sorunumuz yok. Alişan'ın annesinin evde düzenlediği partiye kimse beni davet etmedi. Hepsinin acısına saygı duyuyorum ama Eliz bir daha bir yaşına gelemeyecek" dedi.

Buse Varol'un bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Varol, Alişan'ın kendisine "Gel" dediğini ama davet almadığını söyledi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Boşanma Açıklaması
Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Boşanma Açıklaması
Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Boşanma Açıklaması
Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Boşanma Açıklaması

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Buse Varol, Alişan, Bomba, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alişan'ın Eşi Buse Varol'dan Bomba Boşanma Açıklaması - Son Dakika Magazin


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