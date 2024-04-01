Alişan çocuklarıyla piknik yaparken görüntülendi

Şarkıcı Alişan çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile Bebek Parkı'nda piknik yaparken görüntülendi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, bayramı ailesiyle birlikte geçireceğini ve sahne almayacağını açıkladı.
Alişan, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi.
Fenerbahçe'nin tutkulu bir taraftarı olan Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "2 Nisan'da ligden çekilebiliriz" şeklindeki çarpıcı açıklamasına da değindi.
Alişan, ligden çekilme ihtimalinin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü, bu açıklamanın bir gözdağı olduğunu ve sonuçta iyi bir şey olduğunu ifade etti.
Alişan, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupasında ağır bir yenilgi aldığı gece Şahan Gökbakar'ın alaycı bir paylaşım yapmasının ardından başlayan bu atışma, karşılıklı olarak birbirlerini sosyal medyada engellemeleriyle sonuçlandı.
Alişan, bu durumu "O beni engelledi, ben onu engelledim. Hep birlikte birbirimizi engelledik" şeklinde özetledi.
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Ünlü isimler, seçim sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından farklı tepkilerini paylaştılar. Cem Yılmaz, Mustafa Sandal, Nazan Öncel, Berna Laçin, Şevval Sam, Cem Davran, Pınar Altuğ Atacan, Hayko Cepkin, Ahmet Ümit, Demet Sağıroğlu, Nilgün Belgün ve Fazıl Say, seçim sonuçları hakkında görüşlerini dile getirdiler.
Hakan Ural'ın daha önce yaptığı "Çok büyük farkla Murat Kurum kazanacak. Tarihi farkla alacak" sözleri gündem oldu. Gelen yorumların ardından sessizliğini bozan Ural, "Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum" dedi.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Tüm bekarlara selam olsun" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Teşekkürler Ankara' şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıca Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.
Yerel seçimlerde İyi Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olan Hakan Peker, seçimlerde beklediği sonucu alamadı. Peker'e sandıktan yaklaşık 950 oy çıktı. Safranbolu'da CHP adayı Elif Köse birinci olurken, AKP adayı Ali Büyüközdemir ikinci sırada yer aldı. İyi Parti adayı Hakan Peker ise yüzde 3,49 oy oranıyla listede kendine yer bulamadı.
Seren Serengil ve Sinan Akçıl arasında 'İmamoğlu-Kurum' gerginliği yaşandı. Akçıl'ın seçim sonrası yaptığı açıklamalara Serengil'den sert yanıt geldi. Serengil, Akçıl'ı döneklikle suçladı ve karakterinin zayıf olduğunu belirtti.
Davut Güloğlu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bazı şaibeli durumlar olduğunu belirtti ve seçmenlere teşekkür etti. Güloğlu, oy namusudur ve bu namusu her koşulda korumaya ant içtik dedi.
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
Sık sık Murat Kurum'a verdiği destekle adından söz ettiren Sinan Akçıl, Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından "Tek dileğim; 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak. Sizin de öyle olsun seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" deyince Seren Serengil de "Sen ne dönek adamsın" diyerek tepki gösterdi.
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