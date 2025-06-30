Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Almanya'da domatesin kilosunun 20 euro olduğuna dair iddialara sessiz kalmadı. Sandal, Münih'te gittiği marketlerde çektiği görüntülerle bu iddiayı bizzat çürüttü.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sandal, market raflarındaki etiketleri göstererek, "Bizde biri var, 'Almanya'da domatesin kilosu 20 euro' diyor. Münih'te marketleri gezdim. Domatesin kilosu 1 euro. En pahalı organik domates ise 5,99 euro! 20 euro'ya rastlamadım" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Almanya'da domates 20 euro mu? Mustafa Sandal markete gidip etiketleri çekti - Son Dakika
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