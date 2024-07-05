Almanya'daki kentin adı, pop yıldızı Taylor Swift için değiştirildi - Son Dakika
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Almanya'daki kentin adı, pop yıldızı Taylor Swift için değiştirildi

Almanya\'daki kentin adı, pop yıldızı Taylor Swift için değiştirildi

Dünyaca ünlü müzik yıldızı Taylor Swift, bu ay Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde konser verecek. Swift'in konser vereceği kentin adı bu ay için geçici olarak Swiftkirchen olarak değiştirildi.

05.07.2024 09:03
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Çıktığı turnelerle rekor kıran sanatçı Taylor Swift, Eras Turnesi'nin 18 şehirlik Avrupa ayağına mayısta başladı. Ünlü şarkıcının Almanya'daki ilk durağı 17, 18 ve 19 Temmuz'da sahne alacağı Gelsenkirchen olacak. Ünlü ismin konser vereceği Gelsenkirchen olan kentin adı yetkililer tarafından Taylor'u onurlandırmak için geçici bir süreliğine Swiftkirchen olarak değiştirildi.

"HARİKA BİR FİKİR"

Taylor Swift'in konser vereceği Gelsenkirchen kentin on binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanırken bir Swift hayranı olan Aleshanee Westhoff, 2 Temmuz'da Taylor çizili, Swiftkirchen yazılı sarı bir tabelayı şehrin belediye başkanına sundu. Belediye Başkanı Karin Welge, "Harika bir fikir" diyerek teklifi kabul etti.

Westhoff, dün kentin geçici de olsa yeni adını taşıyan tabelanın açılışını yaptı.

Almanya'daki kentin adı, pop yıldızı Taylor Swift için değiştirildi
Almanya'daki kentin adı, pop yıldızı Taylor Swift için değiştirildi

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Son Dakika Magazin Almanya'daki kentin adı, pop yıldızı Taylor Swift için değiştirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mehmet cihat şahin: Almanlar sağlam tekerlekler.. 1 0 Yanıtla

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