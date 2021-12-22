Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Alp Navruz, "Ayça ile güzel bir arkadaşlığımız var, aramızda duygusal bir şey yok" diye konuşmuştu.

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Dün akşam Etiler'de görüntülenen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığını söyledi.

"FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİK"

Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Yapılan haberleri Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; Güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. Şimdi farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, 11 Aralık 2021'de final yapmıştı.