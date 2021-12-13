Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Akça Hatun ölecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan, oba baskınında annesini öldüren kişinin Kekavmenos olduğunu öğrenince, intikam için harekete geçer. Akça ise, başındaki Karaca derdinden kurtulmak zorundadır. Alparslan'la Kekavmenos arasında yaşananlar, Bizans içinde yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yınal'ın tahta çıkma yolunda Kündüri ile yaptığı plan, devlet içinde büyük karışıklıklara yol açarken; Kekavmenos ve Bozan arasındaki kirli ittifak ise, Selçuklu'yu büyük bir çıkmaza sokacaktır. Tüm bunlar yaşanırken; Kekavmenos'un, Akça ve Alpagut'u zor durumda bırakacak hamlesi ne olacak? Alparslan, Kekavmenos'tan almak istediği intikam uğruna dönülmez bir yola girecektir.