Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı? - Son Dakika
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Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?

26.04.2022 10:09
Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?

Dün akşam 23. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'da Diyojen'in hain planı ile Alparslan kalede sıkışıp kaldı. Kaleden kurtulmak için plan yapan Alparslan, Kekavmenos ile hareket etti.

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Rabia Soytürk gibi isimlerin yer aldığı yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu'dakaleye sızan Alparslan, zindanda mahsur kaldı. Diyojen'in hain planlarıyla baş bala kalan Alparslan, yeni planlarını devreye sokacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Kekavmenos ile kurdukları planla kaleye sızan Alparslan, Diyojen'in karşı hamlesiyle zindanda mahsur kalmıştı. Alplarının da askerler tarafından esir alınması, Alparslan'ı zor durumda bırakmıştı. Alparslan kaleden nasıl kurtulacak, alplarını da kurtarabilecek mi? Alparslan ile yaptığı plan açığa çıkan Kekavmenos, kendini savunmak için ne yapacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı nedir? Alparslan'ı serbest bırakacak mı, yoksa onun üzerinden yeni bir oyun mu tertip edecek? Liparit Kardeşler bu oyunun neresinde? Yaylaya giden oba hatunları Liparit Kardeşler tarafından saldırıya uğramıştı, Akınay ağır yara almıştı. Akınay ölecek mi, hatunlar bu saldırıdan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler'in Alparslan'a yanıtı sert mi olacak? İşbirliği yapan Dukas ve Yınal'ın kendi hedefleri doğrultularında planları ne olacak? Yınal, Ferzat ile bir işbirliğine gidecek mi? Dukas, Bizans içindeki dinamikleri yeniden şekillendirebilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
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Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı? - Son Dakika


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