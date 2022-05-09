Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor - Son Dakika
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor

09.05.2022 15:03

TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Alparslan, Selçuklu ordusuyla beraber Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelecek.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak.

ALPARSLAN TÜRKMEN KIZI AKÇA'NIN HAYATINI KURTARIYOR

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

SELÇUKLU ORDUSUYLA BİR ARAYA GELECEK ALPARSLAN BİZANS'LA SAVAŞACAK

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam izleyiciyle buluşuyor: Alparslan, Selçuklu ordusuyla omuz omuza verip savaşa giriyor - Son Dakika


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