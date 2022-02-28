Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi? - Son Dakika
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?

28.02.2022 14:22

TRT1'in sevilen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas'ı rehin almıştı. Diyojen'e Dukas'ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabilecek mi? Takas kabul edilmezse Dukas'a ne olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas'ı rehin almıştı. Diyojen'e Dukas'ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabilecek mi? Takas kabul edilmezse Dukas'a ne olacak?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?

Alparslan'ın kurduğu oyunla Emir Bozan'ın ticarette yaptığı hile ortaya çıkmıştı. Batur Bey'in Şehver Sultan'a anlatıp gösterdikleriyle sıkışan Emir Bozan'ın sonraki adımı ne olacak? Emir Bozan'ın gerçek yüzünü gören Şehver Sultan bundan sonra Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?

Diyojen'in karargâhı kuşatmasıyla beraber içeride zor günler geçiren Yınal ve alpları, karargâhta ne kadar daha dayanabilecek?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi?

Bizans'ın kendisine güvenmesini yeniden sağlayan Akça, kuşatmanın kaldırılmasında ve Selçuklu'nun sonraki planlarında yardım edebilecek mi?

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Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Alparslan, kuşatmayı kaldırabilecek mi? - Son Dakika


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