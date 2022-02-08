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Alparslan Büyük Selçuklu dünkü bölümde neler oldu? - Son Dakika

Alparslan Büyük Selçuklu dünkü bölümde neler oldu?

08.02.2022 09:49
Alparslan Büyük Selçuklu dünkü bölümde neler oldu?

TRT1'in sevilen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün heyecanlı sahneler yaşandı. Alparslan Akça'yı kaçıranın Emir Bozan olduğunu öğrenebilecek mi? Akça'yı bir Bizans casusu olarak bilen Bozan, ona karşılık Kekavmenos'tan ne isteyecek?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA DÜN NE OLDU?

Kekavmenos'u tuzağa çekmek için Akça'yı kalede tutan Alparslan, saraydaki saldırıya yetişmek için Rey'e gitmiş geri döndüğünde ise Yınal'ın askeri olan Haris'in Akça'yı kaçırdığını öğrenmişti. Haris'in peşine düşen Alparslan, Akça'nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışır. Yınal mı? Bozan mı? Vaspurakan'a vali olarak atanan Diyojen, Akça'yı Alparslan'dan evvel ele geçirmek üzere büyük bir oyun kurar. Tuğrul Bey, büyüyen karmati tehlikesine karşı tedbirleri arttırır.

Alparslan Akça'yı kaçıranın Emir Bozan olduğunu öğrenebilecek mi? Akça'yı bir Bizans casusu olarak bilen Bozan, ona karşılık Kekavmenos'tan ne isteyecek? Kekavmenos Akça için kimlerle nasıl bir pazarlığa girecek? Kekavmenos'u öldürmekte kararlı olan Akça, hiç hesap etmediği bu durumdan nasıl kurtulacak?

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Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dünkü bölümde neler oldu? - Son Dakika Magazin


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