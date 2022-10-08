Alparslan: Büyük Selçuklu... SEFERİYE İLE ALPARSLAN'IN DÜĞÜNÜNDE NELER OLACAK? - Son Dakika
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Alparslan: Büyük Selçuklu... SEFERİYE İLE ALPARSLAN'IN DÜĞÜNÜNDE NELER OLACAK?

08.10.2022 00:38
Alparslan: Büyük Selçuklu... SEFERİYE İLE ALPARSLAN'IN DÜĞÜNÜNDE NELER OLACAK?

Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in başrollerinde bir araya geldiği, Alparslan: Büyük Selçuklu 31. bölümüyle 10 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1’de...

'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 10 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 31. bölümünde neler olacak:

Üzerine atılan iftiradan kurtulan Alparslan, Grigor'un daveti üzerine Ani'ye gitmiş, Alpagut'un idam sehpasındaki vaziyeti karşısında şaşkınlığa düşmüştü.

Yanında Akınay da bulunan Alparslan, Alpagut'un idamı karşısında ne yapacak? Akınay'ın Alpagut'un idamına tepkisi ne olacak?

Grigor'un bu daveti sadece Alpagut için miydi yoksa başka bir plan peşinde mi?

Arslan Yusuf'un dört gözle beklediği Seferiye ile Alparslan'ın düğününde neler olacak?

Yınal'ın asla razı olmadığı bu evliliğin gerçekleşmesi nelere sebep olacak? Buhara ahalisi bu evliliğe karşı çıkacak mı?

Gevher'in Zeren'e attığı tokat Seferiye ve Zeren'i Gevher'e karşı iyice bilemiş, Selçuklu'ya olan öfkelerini arttırmıştı.

Gevher'in odasına gece yarısı girerek onun canına kast eden kimdi?

Evlilik akdini bozmak isteyen Seferiye mi, Selçuklulardan babasının intikamını almak isteyen Zeren mi?

Gevher, Öke'nin şahit olduğu bu saldırıdan bu saldırıdan kurtulabilecek mi?

Tacirlerin güvenini büyük ölçüde kaybeden Grigor ve Alexander'ın Selçuklu'ya karşı yeni hamlesi ne olacak?

Ordusunu daha da güçlü kılmak için Alparslan'dan meşhur Türk atlarını kendisine satmasını isteyen Grigor'a Alparslan'ın cevabı ne olacak?

Yınal ve Öke, Erbasgan ile Gevher'in evliliğine kati bir kararla karşıdırlar. Gevher ve Erbasgan bu durumda ne yapacaklar, Yınal ve Öke ile karşı karşıya gelmeyi göze alarak evlenecekler mi?

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Kaynak: Magazinkolik

Alparslan Büyük Selçuklu, Selçuklu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu... SEFERİYE İLE ALPARSLAN'IN DÜĞÜNÜNDE NELER OLACAK? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alparslan: Büyük Selçuklu... SEFERİYE İLE ALPARSLAN'IN DÜĞÜNÜNDE NELER OLACAK? - Son Dakika
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