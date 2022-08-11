Dün akşam gerçekleşen konsere tam olarak 150 bin kişi katıldı. İstanbul Festivali'nin en kalabalık ve coşkulu gününde Yıldız Tilbe sevenleriyle unutulmaz bir konsere imza attı.

Kaynak: Snob Magazin

Yıldız Tilbe, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Yıldız Tilbe'den Seyirci Rekoru - Son Dakika

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