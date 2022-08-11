Yıldız Tilbe'den Seyirci Rekoru - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'den Seyirci Rekoru

11.08.2022 23:02
Yıldız Tilbe'den Seyirci Rekoru

Alternatif SuperApp ana sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Festivali'nde Yıldız Tilbe hayranları ile buluştu.

Alternatif SuperApp sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Festivali'nde bu kez Yıldız Tilbe rüzgarı esti.

Dün akşam gerçekleşen konsere tam olarak 150 bin kişi katıldı. İstanbul Festivali'nin en kalabalık ve coşkulu gününde Yıldız Tilbe sevenleriyle unutulmaz bir konsere imza attı.

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Kaynak: Snob Magazin

Yıldız Tilbe, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'den Seyirci Rekoru - Son Dakika

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