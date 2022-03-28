Altıeylül'de bahara merhaba konseri - Son Dakika
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Altıeylül'de bahara merhaba konseri

28.03.2022 16:23
Altıeylül'de bahara merhaba konseri

Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği "Altıeylül'de Bahara Merhaba Konseri" ile ilçede muhteşem bir çello konseri düzenleyerek müzikseverler ile bir araya gelecek.

Altıeylül Belediyesi Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği "Altıeylül'de Bahara Merhaba Konseri" ile ilçede muhteşem bir çello konseri düzenleyerek müzikseverler ile bir araya gelecek.

Altıeylül Belediyesi tarafından Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kültür-sanat etkinlikleri ile sanatseverlerin ve sanata ilgisi olan büyük-küçük herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor. Son olarak Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali'ni düzenleyen Altıeylül Belediyesi sinema gösterimleri, konferanslar ve kültür-sanata dair çeşitli etkinliklerini organize etmeyi sürdürerek istikrarlı bir yükseliş yakaladı. Altıeylül Belediyesi daha önce düzenlediği "Altıeylül'e Merhaba Konseri" ile ülkenin dört bir yanından gelen ve değerli 40 akademisyenden oluşan "Nef Akademik Oda Orkestrası" ile Altıeylül sakinlerine güzel bir müzik ziyafeti yaşatmıştı. Şimdi de Türkiye'nin ilk ve tek çello orkestrası olan "Gazi Üniversite Çello Orkestrası" ile kaldığı yerden devam ediyor.

Birbirinden değerli eserler Altıeylüllüler ile buluşacak

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden gelen ve aralarında profesörlerin ve dekanların da olduğu akademisyenlerden oluşan 30 kişilik oda orkestrasıyla 30 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Hasan Can Kültür Merkezi'nde müzikseverler ile bir araya gelerek dünya klasikleriyle birlikte bilinen Türk eserlerini müzik severlerle buluştuturken Atatürk'ün sevdiği Türküler, Balıkesir yöresinin ve Altıeylül ilçesinin yöresel Türkülerinden eserleri de müzikseverlerin huzurunda icra edecekler. Düzenledikleri kültür-sanat etkinlikleri ile Altıeylül'ün havasını değiştiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Gazi Üniversite Çello Orkestrası'nın Hasan Can Kültür Merkezi'mizde düzenleyeceği çello konseri ile müziksever vatandaşlarımızın huzuruna bir kere daha çıkacağız. Daha önce organize ettiğimiz ve birbirinden değerli akademisyenlerin sahne aldığı Hasan Can Kültür Merkezi'nde şimdi de Altıeylül'de Bahara Merhaba Konseri ile tekrar vatandaşlarımızla bir araya gelerek birbirinden kıymetli eserleri birbirinden değerli hocalarımızdan dinleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. - BALIKESİR

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Tiyatro, Müzik, Gazi, Nef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Altıeylül'de bahara merhaba konseri - Son Dakika


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