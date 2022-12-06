48'inci Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Pınar Deniz, kürsüde konuşmasını yaptı. Dünyayı kurtarması gerektiğini düşünerek oyuncu olduğunu belirten ünlü isim, bu duygunun kendisini oyuncu yaptığını ifade etti.
Güzel oyuncunun konuşması sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kişi Pınar Deniz'in konuşmasını anlamadıklarını söyleyerek oyuncuyu tiye almıştı.
Sosyal medyada linç edilen Pınar Deniz'e Haluk Levent yaptığı paylaşımla destek verdi. Levent, "Herkes eleştirmiş Pınar Deniz'i. İnanın ki bir insanı kurtarmak tüm dünyayı kurtarmaktır. Henüz para kazanmaya başladı. Bildiğim gördüğüm Pınar bu düşlerine kavuşacaktır. Anlatım biçimi linç görmesine olanak sağlamış olabilir belki ama Haluk abisi olarak ben Pınar'a inanıyorum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Altın Kelebek'teki konuşması sebebiyle herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent destek çıktı - Son Dakika