Altın Kelebek'teki konuşması sebebiyle herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent destek çıktı - Son Dakika
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Altın Kelebek'teki konuşması sebebiyle herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent destek çıktı

06.12.2022 10:24

Altın Kelebek'te ödül alan Pınar Deniz, yaptığı konuşmada izlediği bir filmin etkisiyle dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu söyledi. Sözlerinden dolayı eleştiri oklarının hedefi olan Deniz'e en büyük destek Haluk Levent'ten geldi. Levent, "Ben abisi olarak Pınar'a inanıyorum" ifadelerini kullandı.

48'inci Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Pınar Deniz, kürsüde konuşmasını yaptı. Dünyayı kurtarması gerektiğini düşünerek oyuncu olduğunu belirten ünlü isim, bu duygunun kendisini oyuncu yaptığını ifade etti.

BİRÇOK KİŞİ KONUŞMASINI ANLAMADI

Güzel oyuncunun konuşması sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kişi Pınar Deniz'in konuşmasını anlamadıklarını söyleyerek oyuncuyu tiye almıştı.

Altın Kelebek'teki konuşmasından dolayı herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent sahip çıktı

HERKES ELEŞTİRDİ, HALUK LEVENT SAHİP ÇIKTI

Sosyal medyada linç edilen Pınar Deniz'e Haluk Levent yaptığı paylaşımla destek verdi. Levent, "Herkes eleştirmiş Pınar Deniz'i. İnanın ki bir insanı kurtarmak tüm dünyayı kurtarmaktır. Henüz para kazanmaya başladı. Bildiğim gördüğüm Pınar bu düşlerine kavuşacaktır. Anlatım biçimi linç görmesine olanak sağlamış olabilir belki ama Haluk abisi olarak ben Pınar'a inanıyorum" dedi.

Altın Kelebek'teki konuşmasından dolayı herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent sahip çıktı
Altın Kelebek'teki konuşmasından dolayı herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent sahip çıktı
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Haluk Levent, Pınar Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Altın Kelebek'teki konuşması sebebiyle herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent destek çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Kelebek'teki konuşması sebebiyle herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent destek çıktı - Son Dakika
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