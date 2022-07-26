Seslendirdiği şarkılarla son yıllara damgasını vuran Yurt, birçok ilde konser verdiğini belirterek, "Bu zamana kadar 40 ilin üzerinde konserler vermişimdir. Amacım 81 ilimizde de konserler vermek. Sosyal medyadan çok güzel mesajlar ve davetler alıyorum. Er yada geç adım atmadık şehir bırakmayacağım güzel ülkemde." dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Amacım 81 İlin 81'inde Konser Vermek! - Son Dakika

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