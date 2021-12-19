Seren Serengil, zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatmış, geçirdiği ameliyatların ardından 'Dumping sendromu'na yakalanmıştı. 43 kiloya kadar düşen Seren Serengil, geçtiğimiz cuma ameliyat olmuştu. Hastane odasının önünde fotoğraf paylaşan Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma'ya teşekkür etti.

Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareye Serengil, "Bugün daha iyiyim. kan torbam ve direnlerim yarın çıkacak. bir Saatte bir yürüyorum. sağolsun Mustafa Tohma, bakıyor, yürütüyor, yediriyor ve tuvalet yaptırıyor. Ameliyatım dualarınızla iyi geçmiş doktorum söyledi. Ağrılarım var bağırsağımdaki dikişlerimden dolayı. Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereyken beni uçurumun kenarına geldiğim sırada hayata döndüren Prof. DR. Alper çelik hocama ve ekibine teşekkür ederim. Şükür hayattayım zorlu bir yolculuk beni bekliyor olsada buna da şükür. En azından hayattayım doktorum yarın açıklama yapacak beni merak etmişssiniz diye size toplu bir mesaj yazmak istedim hepinizi çok seviyorum" diye yazdı.