Amerikalı oyuncu Mena Suvari'dan "cinsel fantezi" itirafı: Eski sevgilimin fantezisi sebebiyle hastanelik olmuştum - Son Dakika
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Amerikalı oyuncu Mena Suvari'dan "cinsel fantezi" itirafı: Eski sevgilimin fantezisi sebebiyle hastanelik olmuştum

29.07.2022 17:06

ABD'li oyuncu Mena Suvari, yıllar önce kendisinde kötü izler bırakan birkaç deneyim yaşadığını açıkladı. Eski sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını açıklayan 43 yaşındaki oyuncu, o dönemki sevgilisinin fantezileri nedeniyle bir keresinde hastaneye kaldırıldığını itiraf etti.

'Amerikan Güzeli', 'Amerikan Pastası' ve 'Asla Kaybetme' gibi birçok yapımda rol alan Mena Suvari (43), özel hayatıyla ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu. The Guardian'a konuşan oyuncu, yıllar önce birlikte olduğu sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığını itiraf etti. Ünlü yıldızın anlattğına göre; Suvari'nin yaşadığı bu olaylar, aktris henüz 17 yaşındayken meydana geldi.

Amerikalı oyuncu Mena Suvari'den yıllar sonra gelen itiraf: Eski sevgilimin fantezileri nedeniyle hastanelik oldum

ÜÇLÜ İLİŞKİ BASKISI

Mena Suvari, adını açıklamadığı eski sevgilisinin kendisine üçlü ilişki yaşamak için baskı yaptığını itiraf etti. Oyuncu, söz konusu üçüncü kişi olan kadınla daha sonra rol aldığı bir filmin setinde karşılaştığını da sözlerine ekledi.

"CİNSEL AKSESUARLARI KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

Bu baskılara boyun eğdiğini itiraf eden Mena Suvari, söz konusu sevgilisinden hem fiziksel hem de sözlü şiddet gördüğünü ifade etti. Mena Suvari, erkek arkadaşıyla birlikte olduğu dönemde hoşlanmadığı bazı cinsel aksesuarları kullanmak zorunda kaldığını da belirtti.

Amerikalı oyuncu Mena Suvari'den yıllar sonra gelen itiraf: Eski sevgilimin fantezileri nedeniyle hastanelik oldum

"HASTANEYE KALDIRILDIM"

Suvari, hatta bir keresinde bu yüzden hastaneye kaldırıldığını da gizlemedi. Oyuncu, çok genç olduğu bir dönemde yaşadığı bu deneyimin kendisi için yıkıcı olduğunu ifade etti. Mena Suvari o röportajda başka bir itirafta da bulundu. Ünlü oyuncu, henüz 12 yaşındayken ağabeyinin bir arkadaşı tarafından taciz edildiğini anlattı.

MENA SUVARİ KİMDİR?

Mena Alexandra Suvari (d. 13 Şubat 1979; Newport, Rhode Island) Amerikalı oyuncu, stilist ve manken. 'Amerikan Güzeli', 'Amerikan Pastası' ve 'Asla Kaybetme' gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Amerikalı oyuncu Mena Suvari'dan 'cinsel fantezi' itirafı: Eski sevgilimin fantezisi sebebiyle hastanelik olmuştum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amerikalı oyuncu Mena Suvari'dan "cinsel fantezi" itirafı: Eski sevgilimin fantezisi sebebiyle hastanelik olmuştum - Son Dakika
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