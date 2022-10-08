Beni Siz İmparator Yaptınız - Son Dakika
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Beni Siz İmparator Yaptınız

08.10.2022 20:22
Beni Siz İmparator Yaptınız

Anadolu Yakası'nın en gözde yaşam ve eğlence merkezi Ataşehir'deki  Watergarden İstanbul'da yer alan Muamma Plus, önceki  akşam imparator İbrahim Tatlıses'in muhteşem sahnesiyle yeni sezona merhaba dedi.

Sahneye coşkulu bir şekilde çıkan İmparator, sevenleriyle unutulmaz anlara imza attı. Şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenleri tam anlamıyla mest eden İbrahim Tatlıses, "Yüze yakın bestem var, bana bir kere besteci demediler hep şarkıcı dediler. Beni siz İmparator yaptınız" diyerek espirili bir şekilde hayranlarına teşekkür etti. Sahneye boynunda I.T.S kolyesiyle çıkan Tatlıses, bazı şarkılarını ayakta söyleyerek büyük alkış aldı.

Finalde "Haydi Söyle" şarkısı ile Muamma Plus'un coşkusunu ikiye katlayan İmparator Tatlıses, performansını alkış yağmuru ile noktaladı.

Ali Efe Korkmaz'ın sahibi olduğu Elife Yılmaz ve Onur Yüksel'in işletmeciliğini yaptığı Muamma Plus'ta Ekim ayı boyunca Serdar Ortaç, Melek Mosso, Gülben Ergen, Derya Bedavacı, Hande Yener ve Uğur Arslan gibi ünlü sanatçılar sahne alacak. Muamma Plus, sonbahar ve kış akşamlarını tam anlamıyla yıldızlar geçidine dönüştürecek.

Mekan Türk ve dünya mutfağının enfes lezzetleri ile de adından sıkça söz ettirecek.

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Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beni Siz İmparator Yaptınız - Son Dakika

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