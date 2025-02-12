Anıl Altan ile Pelin Akil boşanıyor mu? Kafa karıştıran paylaşım

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Uzun zamandır boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, iddialara göre bir aydır ayrı yaşıyor. Akil, bu iddialar sonrası kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

2012 yılından beri süren ilişkilerini 2016 yılında evlilikle taçlandıran oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

"KAFALARI BAŞKA ÇALIŞIYOR"

Bir süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çiftten Anıl Altan, geçtiğimiz aylarda "Cevap verdiğimiz zaman bu insanların ekmeğine yağ sürmüş oluyoruz. Biz de anlam veremiyoruz. Sürekli böyle girişim var. Sosyal medyadaki bazı sayfalar, tıklanma almak için yaptıkları asparagas haberler. Kafaları başka çalışıyor. Biz her zaman iyi olan taraftayız" açıklamasını yapmıştı.

PELİN AKİL'DEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Uzun zamandır alışılageldik paylaşımlarını yapmayan ve ayrı ayrı tatillere çıkan çiftten Pelin Akil ise sosyal medya hesabından Ayşen'in 'Neredesin' adlı söyledi.

Ayrılık şarkıları söyleyerek paylaşım yapan oyuncunun, ayrılık iddialarını onayladığı düşünüldü.