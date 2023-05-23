Ankaralı Ayşe'den yıllar sonra gelen gaf! Arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ankaralı Ayşe'den yıllar sonra gelen gaf! Arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi

23.05.2023 17:42

Ankaralı Ayşe, katıldığı canlı yayında 13 yıl önce arkasında dansçılık yapan Demet Özdemir hakkında konuştu. Özdemir'in işine sadık ve istekli biri olduğunu söyleyen Ankaralı Ayşe, "O dönemin parasıyla program başına 50 TL kazanıyordu" dedi.

Şarkılarıyla ve dansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ankaralı Ayşe, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 13 yıl önce arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir hakkında konuşan Ankaralı Ayşe, "Demet'in işine olan saygısını unutmuyorum" dedi.

"DEMET ÖZDEMİR PROGRAM BAŞINA 50 TL ALIYORDU"

Demet Özdemir hakkındaki görüşlerinden bahseden Ankaralı Ayşe, "Ablasıyla birlikte programa geliyorlardı. Dansçı olarak programa geliyor ve ekmeğini bu şekilde kazanıyordu. Güçlü kadınlar her zaman desteklerim. Demet'in naifliği ve güzel güzel giyinmesi unutmuyorum. İşine olan saygısı ve duruşunu unutmuyorum. Ben ekibimde kim gönüllü kim gönülsüz çalışıyor bakardım. Gönülsüz bir insanı ekibimde istemezdim. Demet'te ünlü olacak bir enerji vardı. Bir insan işine sadık, işine saatinde geliyorsa ve görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorsa başarı kaçınılmaz oluyor. Demet'i kadroya ben seçmedim. Yapımcımız seçiyordu. Demet ve ablası bir dans okulundan gelmişti. O günün parasına program başına 50 TL alıyordu. Program da 2010 yılında çekiliyordu. Haftada bir gündü programdı" şeklinde konuştu.

Ankaralı Ayşe, yıllar önce arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi
YORUMLAR
500
Ankaralı Ayşe, yıllar önce arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi Ankaralı Ayşe, yıllar önce arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi

Demet Özdemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ankaralı Ayşe'den yıllar sonra gelen gaf! Arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Cinayet zanlısı, 3 yaşındaki çocuk sayesinde bulundu
17:49 Direkt kırmızı kartın bedeli ağır oldu! Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldı
17:43 Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı
17:41 Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den çok iddialı Kılıçdaroğlu çıkışı: Verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez
17:38 Canan Kaftancıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı
17:32 Cinayetten aranan zanlı 3 yaşındaki çocuk sayesinde bulundu
17:29 Ankaralı Ayşe'den yıllar sonra gelen gaf! Arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi
17:06 Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu çıkışı: Verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez
17:01 Jorge Jesus'tan taraftarlara Sivasspor maçı için çağrı: Herkes Kadıköy'e
16:55 PFDK, Samet Akaydin kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 18:08:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ankaralı Ayşe'den yıllar sonra gelen gaf! Arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement