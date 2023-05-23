Ankaralı Ayşe'den yıllar sonra gelen gaf! Arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir'in haftalık kazancını söyledi

Şarkılarıyla ve dansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ankaralı Ayşe, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 13 yıl önce arkasında dans ederek ünlenen Demet Özdemir hakkında konuşan Ankaralı Ayşe, "Demet'in işine olan saygısını unutmuyorum" dedi.

"DEMET ÖZDEMİR PROGRAM BAŞINA 50 TL ALIYORDU"

Demet Özdemir hakkındaki görüşlerinden bahseden Ankaralı Ayşe, "Ablasıyla birlikte programa geliyorlardı. Dansçı olarak programa geliyor ve ekmeğini bu şekilde kazanıyordu. Güçlü kadınlar her zaman desteklerim. Demet'in naifliği ve güzel güzel giyinmesi unutmuyorum. İşine olan saygısı ve duruşunu unutmuyorum. Ben ekibimde kim gönüllü kim gönülsüz çalışıyor bakardım. Gönülsüz bir insanı ekibimde istemezdim. Demet'te ünlü olacak bir enerji vardı. Bir insan işine sadık, işine saatinde geliyorsa ve görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorsa başarı kaçınılmaz oluyor. Demet'i kadroya ben seçmedim. Yapımcımız seçiyordu. Demet ve ablası bir dans okulundan gelmişti. O günün parasına program başına 50 TL alıyordu. Program da 2010 yılında çekiliyordu. Haftada bir gündü programdı" şeklinde konuştu.