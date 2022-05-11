Anne Olmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Anne Olmaya Hazırlanıyor

11.05.2022 12:48
Anne Olmaya Hazırlanıyor

'Bir İstanbul Masalı' 'Hatırla Sevgili' ve 'Dila Hanım' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Ayfer Dönmez (39), anne olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; Beren Saat ve Belçim Bilgin'in en yakın dostu olan oyuncu Ayfer Dönmez, anne olmak için geri sayıma geçti.

7 AYLIK HAMİLE

2017 yılında yönetmen ve müzisyen Serkan Ertekin ile evlenen Dönmez'in 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Doğum için geri sayıma geçen Dönmez'i yakın dostları Beren Saat ve Belçim Bilgin bir an olsun yalnız bırakmıyor.

"ANNELİĞİ YAŞAMAK İSTERİM"

Ünlü oyuncu Beren Saat'in de anne olmak istediği biliniyor. Beren Saat, annelikle ilgili gelen bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Anneliği yaşamak isterim. Konuya dünya koşullarından uzaklaşarak bakarsak; eğitimi ne olacak, nerede yaşamalı, illa benim genimden mi olmalı gibi sorular var. Bir sürü çocuk annesiz, babasız sokakta; Suriyeli çocuklarımızın yardıma ihtiyacı var. Bu yüzden biraz daha yukarıya çıkıp duruma oradan bakmaya çalışıyorum."

AYFER DÖNMEZ KİMDİR?

Ayfer Dönmez, 7 Haziran 1982 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema-TV bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde Oyunculuk Yüksek Lisansı yaptı. Okulun yanı sıra Ayla Algan ve Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'ndan eğitim alarak kendini geliştirdi. Üniversitede Sinema-TV bölümünde okurken son sınıfta staj için 2003 yılında "Bir İstanbul Masalı" dizisinin kamera arkasında görevli olarak çalışırken dizinin yönetmeni Ömer Atay'ın teklifini kabul edip dizide rol aldı.

2015 yılında "Sonsuz Bir Aşk" filminde İsmail Hacıoğlu, Özlem Tekin, Süleyman Turan, Metin Keçeci ile birlikte oynadı.2015 yılında başrollerini Ahmet Saraçoğlu, Melih Selçuk ve Haldun Boysan ile paylaştığı 'O'nun Hikayesi' filminde çocuğunun kör olduğunu kabullenemeyen bir anne olan Zeynep karakterini canlandırdı.

Ayfer Dönmez son olarak 'Yeniden Leyla' adlı filmde rol aldı.

Ayfer Dönmez Filmleri ve Dizileri :

2022 - Yeniden Leyla (Sinema Filmi)

2015 - O'nun Hikayesi (Zeynep) (Sinema Filmi)

2014 - Sonsuz Bir Aşk (Aylin) (Sinema Filmi)

2014 - Dila Hanım (Fatma) (TV Dizisi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Mehpare) (TV Dizisi)

2010 - Şenlikname: Bir İstanbul Masalı(Gülbahar) (Sinema Filmi)

2010 - Küstüm Çiçeği (TV Dizisi)

2009 - Kurtlar Vadisi: Gladio (Ayşe) (Sinema Filmi)

2008 - Kara Köpekler Havlarken (Ayşe) (Sinema Filmi)

2008 - Gurbet Kuşları (Fatoş) (TV Dizisi)

2007 - Affedilmeyen (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Hatırla Sevgili (Işık) (TV Dizisi)

2006 - Erkekler Ağlamaz (Rabia) (TV Dizisi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (Ceylan) (TV Dizisi)

Anne Olmaya Hazırlanıyor
Anne Olmaya Hazırlanıyor
Anne Olmaya Hazırlanıyor
Anne Olmaya Hazırlanıyor

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Beren Saat, Yönetmen, İstanbul, Sinema, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Anne Olmaya Hazırlanıyor - Son Dakika


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