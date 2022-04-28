Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti? - Son Dakika
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Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?

28.04.2022 10:09
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?

Dün akşam 4. bölüm ile izleyici karşısına çıkan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem polis tarafından soruşturmaya alınır. Bu sırada bebek ise hastalanır.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Engin Öztürk ve Selin Yeninci gibi isimlerin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam Sadun da Çınar'ın Sedef ile olan ilişkisini bildiği için karşılıklı olarak susmaları konusunda Çınar'ı uyarır.

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Meryem polisin pençesinden kurtulmak için Reha'yla işbirliği yapmak zorunda kalır. Sadun Defne'nin bebeğini bulabilmek için polisin hiç hoşuna gitmeyecek, çok cesur bir atak yapar. Çınar Defne ve Sadun'un ortak bir geçmişi olduklarını öğrenince deliye döner. Sadun ile yüzleşir.Sadun da Çınar'ın Sedef ile olan ilişkisini bildiği için karşılıklı olarak susmaları konusunda Çınar'ı uyarır. Meryem polis tarafından soruşturmaya alınır. Meryem sorgudayken bebek hastanelik olur. Acaba polis Meryem'i içeri almak için ihtiyacı olan kanıtlara ulaşabilecek midir?Sedef Çınar'ıDefne'ye karşı doldurmak için Defne'nin geçmişte yaptığı bir şeyle ilgili bir yalan atar ortaya. Peki Çınar Sadun'la olan geçmişleri ile ilgili Defne'yle yüzleşecek midir?

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Son Dakika Magazin Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti? - Son Dakika


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