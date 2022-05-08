Annesinin nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'in Anneler Günü paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika
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Annesinin nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'in Anneler Günü paylaşımı dikkat çekti

08.05.2022 16:46

Geçtiğimiz hafta kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan'ın oğlu ile bu karar yüzünden arasının bozuk olduğu iddia edilmişti. Tüm bu olanlardan sonra Oğulcan Engin'den şaşırtan Anneler Günü paylaşımı geldi.

Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini müzisyen Çağlar Ökten ile yaptı. 14 Şubat'ta Ökten'den evlilik teklifi alan Sayan, 24 Nisan'da da sadece yakın çevresini davet ettiği bir nikah töreninle evlendi. Annesinin evliliğine sıcak bakmayan ve nikaha katılmayan Oğulcan Engin'in tepkisi çok konuşulmuştu.

ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Annesi Seda Sayan'ın evliliği hakkındaki sorular karşısında suratı asılan Oğulcan Engin'den dikkat çeken atak geldi. Engin, Anneler Günü'nde annesi Seda Sayan ile fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, "Anne ile barışma sağlanmış" derken bazıları ise, "Bir not bile yazmamış" şeklinde yorumlar yaptı.

Annesinin nikahına gitmeyen Oğulcan Engin'den dikkat çeken paylaşım! Gözler duygusal bir not aradı
Annesinin nikahına gitmeyen Oğulcan Engin'den dikkat çeken paylaşım! Gözler duygusal bir not aradı
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Son Dakika Magazin Annesinin nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'in Anneler Günü paylaşımı dikkat çekti - Son Dakika


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