Antalya Fashion Week 2025 Tarihi Kapıda - Son Dakika
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Antalya Fashion Week 2025 Tarihi Kapıda

01.06.2025 12:22
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Hadrian Kapısı'nda gerçekleşen defilede Tuba Ergin'in koleksiyonu sergilendi, Pınar Altuğ yürüdü.

ANTALYA'da tarihi Hadrian Kapısı üzerine kurulan podyumda, yerli ve yabancı mankenler modacı Tuba Ergin'in tasarımlarını sergiledi. Defilede oyuncu ve manken Pınar Altuğ da podyumda yürüdü. Etkinliğin organizatörü Eda Meltem Yılmaz, " Antalya'nın sadece turizmden ibaret olmadığını, sanat ve modayla da iç içe olduğunu göstermek için buradayız" dedi.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Antalya Fashion Week 2025, terihi Hadrian Kapısı'nda gerçekleşen final defilesiyle sona erdi. Şehrin merkezinde, 2 bin yıllık anıt eser üzerine kurulan podyumda gerçekleşen defile, yerli ve yabancı birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Antalya Fashion Week 2025 kapsamında 8'inci Moda Haftası'na özel düzenlenen defilede, modacı Tuba Ergin'in 'Gilded Symphony' koleksiyonu sergilendi. Tuba Ergin koleksiyonu; Antik Roma'dan ilham alarak romantik, drapeli helenistik formları zırh benzeri detaylarla buluşturdu. Altın dokunuşlar, dokunsal zenginlikte kumaşlar ve tarihsel referanslarla bezeli siluetler, geçmişin mitolojik gücünü bugünün lüks anlayışıyla buluşturdu.Defilede, oyuncu ve manken Pınar Altuğ da podyuma çıkan isimler arasında yer aldı. Konuklar, yağan yağmura rağmen defileyi kendilerine dağıtılan şemsiyelerin altında izledi. Halka açık kısımda ise yüzlerce Antalyalı defileyi takip etti.

2 BİN YILLIK TARİH MODAYLA BULUŞTU

Roma İmparatoru Hadrian adına inşa edilen ve kentin simgelerinden biri olan Hadrian Kapısı, ilk kez bir moda etkinliğine sahne oldu. Tarihi dokunun ışık ve müzikle harmanlandığı atmosferde izleyiciler unutulmaz bir gece yaşadı. Kaleiçi sokakları boyunca devam eden defile, yoğun ilgi gördü.

TASARIMLAR TUBA ERGİN'DEN

Defilede, çağdaş çizgilerle geleneksel Türk motiflerini buluşturan Tuba Ergin'in koleksiyonu sunuldu. Doğadan ve kültürel mirastan ilham alan tasarımlar, yerli ve yabancı izleyicilerden tam not aldı.Etkinliğin organizatörü Eda Meltem Yılmaz, defile öncesi yaptığı açıklamada, "Hadrian Kapısı'ndayız, 8'inci Antalya Moda Haftası'ndayız. Antalya Fashion Week'in organizatörüyüm. Antalyalıyım. Antalya'da doğmuş, büyümüş, Kaleiçi sokaklarında koşmuş ve tamamen bu tarih dolu şehirde büyümüş bir Antalya aşığıyım" dedi. Moda ve sanat yoluyla şehre katkı sağlamayı amaçladığını ifade eden Yılmaz, "Kendi sektörümde ve memleketimde şehrimi dünyaya duyurmak istiyorum. Antalya'nın sadece turizmden ibaret olmadığını, sanat ve modayla da iç içe olduğunu göstermek için buradayız. Sayın valimiz Hulusi Şahin sağ olsunlar, bize bu fırsatı verdiler" diye konuştu.

ULUSLARARASI MODA YAZARLARI ANTALYA'DA

Etkinlik, yurt dışından gelen katılımcılarıyla da dikkat çekti. Yılmaz, "Bugün burada çok değerli Türk tasarımcılarımız olduğunu dünyaya gösteriyoruz. İngiltere, Özbekistan, Kazakistan, Dubai, Rusya, Sırbistan ve Avusturya'dan gelen moda yazarlarımız var" dedi.Antalya Fashion Week, Antalya Valiliği'nin destekleriyle ve EMY Organizasyon imzasıyla, 5 gün boyunca kentin en özel noktalarında gerçekleşen defilelerle moda, sanat ve tarihi bir araya getirdi. Yerli ve yabancı birçok tasarımcının koleksiyonlarını sunduğu bu uluslararası etkinlik, Antalya'yı dünya moda takviminde güçlü bir konuma taşıdı.

Haber: Tunahan KIR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Antalya Fashion Week 2025 Tarihi Kapıda - Son Dakika

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