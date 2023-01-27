"Antidepresan" şarkısını türkü formatında okuyan Nihat Doğan'ın performansına eleştiri yağdı - Son Dakika
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"Antidepresan" şarkısını türkü formatında okuyan Nihat Doğan'ın performansına eleştiri yağdı

27.01.2023 12:01

Ünlü türkücü Nihat Doğan katıldığı bir programda Mabel Matiz'in sevilen parçası "Antidepresan" şarkısını yorumladı. Şarkıyı kendine okuyan "Mabel Matiz'den daha iyi okudum" dedi. Sosyal medya kullanıcıları Doğan'ın yorumunu eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Nihat Doğan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan Doğan, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

ANTİDEPRESAN'I TÜRKÜ GİBİ OKUDU

Mabel Matiz'in geçtiğimiz haftalarda çıkardığı ve birçok kişi tarafından okunan Antidepresan şarkısını bir de Nihat Doğan okudu. Şarkıyı türkü formatında okuyan Doğan, kendi performansına tam puan vererek "Mabel'den daha güzel okudum" demeyi ihmal etmedi. Performansı beğenmeyen sunucu ise "Mabel yatağından fırladı" yorumunu yaptı. Doğan'ın canlı yayındaki performansı dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım şarkıcının kendine has yorumunu beğenirken bir kısım da hiç beğenmedi.

Nihat Doğan 'Antidepresan' şarkısını söyledi, performansı hiç beğenilmedi
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Mabel Matiz, Nihat Doğan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Antidepresan' şarkısını türkü formatında okuyan Nihat Doğan'ın performansına eleştiri yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Antidepresan" şarkısını türkü formatında okuyan Nihat Doğan'ın performansına eleştiri yağdı - Son Dakika
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