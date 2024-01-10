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Oyuncu Adan Canto, apandis kanseri nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Adan Canto, apandis kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

Oyuncu Adan Canto'nun temsilcisi, oyuncunun 8 Ocak'ta apandis kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Canto, The Cleaning Lady ve Designated Survivor dizileriyle tanınıyordu. Fox televizyonu da oyuncunun vefatıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Eşi Stephanie Ann Canto ise sosyal medya hesabından acısını paylaştı. Adan Canto, Meksika doğumlu bir oyuncuydu ve müzik kariyerine yönelmeden önce tiyatro sahnesinde yer aldı.

Oyuncu Adan Canto, apandis kanseri nedeniyle hayatını kaybetti
10.01.2024 - 16:29,
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Ölümü Hollywood'da büyük bir yasa sebep olan oyuncu Adan Canto'nun, temsilcisi yaptığı açıklamada oyuncunun 8 Ocak'ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

APANDİS KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Canto, FOX'un The Cleaning Lady ve ABC'nin Designated Survivor dizilerinde gösterdiği performansla adını duyurdu. Bir süredir apandis kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu hayatını kaybetti.

Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti
"VEFATI BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Fox televizyonu da oyuncunun ölümü ile ilgili şu açıklamayı yaptı; "Adan Canto'nun vefatı bizi derinden üzdü. Harika bir aktör vearkadaştı. Kendisini FOX Entertainment ailesinin bir parçası olarak görmekten onur duyduk."

Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti
EŞİNDEN ACI VEDA

Ünlü oyuncunun eşi Stephanie Ann Canto sosyal medya hesabından "Sonsuza kadar hazinem Adan, yakında görüşürüz" sözleriyle acısını dile getirdi.

Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti

Adan Canto, 5 Aralık 1981'de Meksika'nın Ciudad Acuña, Coahuila şehrinde doğdu. 16 yaşında müzik kariyerine yönelmeden önce Pedro Almodovar'ın All About My Mother adlı eserin sahne uyarlamasında sahneye çıktı.

Kaynak: Magazinkolik
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