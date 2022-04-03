Arabada serum aldı ardından konsere çıktı! - Son Dakika
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Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!

03.04.2022 13:55
Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!

Sevgilisi Cem Belevi ile tekrar barışan popçu İrem Derici, Zeytinburnu Olivium Avm'de sahne aldı. Konsere hasta geldiğini ifade eden Derici "Üç saat önce yatak yorgan yatıyordum. Arabada serum aldım" ifadelerini kullandı.

22. yılını kutlayan Olivium'da İrem Derici'yi yaklaşık 5.000 kişilik bir koro eşlik etti. Her söylenen şarkıya eşlik esen seyirci, bütün şarkıları bir ağızdan söyledi.

"EVDE YORGAN DÖŞEK YATIYORDUM"

Konsere hasta geldiğini belirten şarkıcı, "Arkadaşlar 3 saat önce evde yorgan, döşek yatıyordum. Biraz serum yedim ve buraya geldim. Hatta serumu arabada aldım" dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, arabada serum aldı sahneye öyle çıktı

"HERKESİN RAMAZANINI KUTLARIM"

Sahnede fıstık yeşili bir takım giyen ve saçlarına örgü yaptıran İrem Derici, şöyle konuştu: "Herkesin Ramazanını kutlarım. Bol bereketli ve huzurlu geçmesini dilerim. Tüm tuttuğunuz dileklerinizin olması, tüm dualarınızın gerçekleşmesi dileğiyle."

Ünlü şarkıcı İrem Derici, arabada serum aldı sahneye öyle çıktı
Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
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İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Arabada serum aldı ardından konsere çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabada serum aldı ardından konsere çıktı! - Son Dakika
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