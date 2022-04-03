Arabada serum aldı ardından konsere çıktı! - Son Dakika

22. yılını kutlayan Olivium'da İrem Derici'yi yaklaşık 5.000 kişilik bir koro eşlik etti. Her söylenen şarkıya eşlik esen seyirci, bütün şarkıları bir ağızdan söyledi.

"EVDE YORGAN DÖŞEK YATIYORDUM"

Konsere hasta geldiğini belirten şarkıcı, "Arkadaşlar 3 saat önce evde yorgan, döşek yatıyordum. Biraz serum yedim ve buraya geldim. Hatta serumu arabada aldım" dedi.

"HERKESİN RAMAZANINI KUTLARIM"

Sahnede fıstık yeşili bir takım giyen ve saçlarına örgü yaptıran İrem Derici, şöyle konuştu: "Herkesin Ramazanını kutlarım. Bol bereketli ve huzurlu geçmesini dilerim. Tüm tuttuğunuz dileklerinizin olması, tüm dualarınızın gerçekleşmesi dileğiyle."