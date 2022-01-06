Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.
Aracının deposunu dolduran şarkıcı, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından "Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" dedi.
Son Dakika › Magazin › Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti - Son Dakika Magazin