Üye Girişi
Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti - Son Dakika

Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti

06.01.2022 14:49

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapmaya da başlayan Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti. Aracının deposunu 915 TL ödeyerek doldurtan şarkıcı, sosyal medya hesabından "Rezalet" diyerek tepki gösterdi.

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

"BU MEMLEKETTE 1000 TL'YE DEPO YAKIT DOLUYOR"

Aracının deposunu dolduran şarkıcı, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından "Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" dedi.

Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti
YORUMLAR
500

Gökhan Özoğuz, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti - Son Dakika Magazin


Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım         
14:59
Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı! Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!         
14:55
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
14:59 Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım
14:55 Komşusunun tazminat parasına göz dikti! Kadın kılığına girip eline çekici aldı!
14:36 Vaka sayısı 70 bine yaklaştı, Bakan Koca'dan uyarı geldi: Mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
14:33 Annesini öldüren genç kız, amcasına gidip ağlamış
14:31 İntikamın böylesi! Bomba yapmayı öğrendi, eşinin patronunun aracına yerleştirdi!
14:27 Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
14:09 Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 15:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement