Arda Kural oyunculuğa geri döndü: Sevenlerim beni takip etsin - Son Dakika
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Arda Kural oyunculuğa geri döndü: Sevenlerim beni takip etsin

21.06.2022 11:59

Bir zamanlar "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak anılan oyuncu Arda Kural, rahatsızlığı nedeniyle ara verdiği setlere dönüş yaptı. "Yıldızlara Bak" isimli filmde oynayan oyuncu Setlere dönmek güzel bir his, güzel şeyler yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türk sinema tarihinde izleyicilerin "Yerli Leonardo DiCaprio" adıyla andığı ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle beyaz perdeye bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncuya psikoz teşhisi konulmasının ardından yıllarca ekranlardan uzak kalırken, sevenlerine güzel haber geldi. Oyuncu kadrosunda Altan Erkekli gibi usta isimlerin de bulunduğu "Yıldızlara Bak" filmi, başrol oyuncusu Arda Kural ile çekimlerine başladı. Yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel'in bulunduğu dram türündeki yapımın, Kural'ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim tarihinde sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.

"GÜZEL BİR FİLM, ANLAMI VAR"

Yeni filmi hakkında konuşan Arda Kural, "Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi. Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik. Bu filmde içsel yolculuğumuzun dışa vurumunu hissettirmek istedik. Güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

"SETLERE DÖNMEK GÜZEL BİR HİS"

Tekrardan setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Arda Kural, "Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim" diyerek yeni projelerin olabileceği sürprizini verdi.

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Kaynak: İHA

Altan Erkekli, Arda Kural, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arda Kural oyunculuğa geri döndü: Sevenlerim beni takip etsin - Son Dakika

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