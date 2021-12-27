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Arka Sokaklar'ın yıldızı makyajsız yakalandı! Görenler şaştı kaldı - Son Dakika

Arka Sokaklar'ın yıldızı makyajsız yakalandı! Görenler şaştı kaldı

27.12.2021 23:11

Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde "Avukat Başak" rolüne hayat veren Perihan Ünlücan (37), geçtiğimiz akşam Akmerkez'de görüntülendi. Ünlücan'ın makyajsız hali dikkat çekti. İşte detaylar...

Aldığı kahve bardağının üstünde Ayşe yazısını fark eden basın mensuplarına "Ayşe benim kod adım. Her kahve sipariş verdiğimde adımı 'Ayşe' diye yazarım. Çünkü R harfini söyleyemediğim için Perihan yerine Ayşe diye söylüyorum ismimi." diyerek şaşırttı.

"BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR"

2 sezondur Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda olan oyuncu "Çok başarılı bir ekip ile çalışıyorum. Böyle güzel bir sette olmak benim için çok güzel bir duygu. Başarı tesadüf değildir. Uzun süre ekranlarda olmak zor bir iştir." dedi.

Öte yandan Perihan Ünlücan'ın makyajsız hali gözlerden kaçmadı.

PERİHAN ÜNLÜCAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, lise eğitiminden sonra Kocaeli Üniversitesi'nde fizik üzerine bir eğitim aldı. Katıldığı bir konser ile birlikte oyunculuğa adım atan Perihan Gönül, kamera karşına ilk kez Kış Masalı isimli dizi ile geçen Perihan Ünlücan, günümüzde ise Hatırla Gönül isimli dizide rol almaktadır.

2009'da Kış Masalı isimli dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Dizi, küçük bir kaza ile tanışan bir çiftin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Duygu Yetiş, Cemal Hünel ve Fırat Çelik yer aldı. 2014'te Polis Akademisi Alaturka isimli dizide Pelin karakterini canlandırdı. Dizi, polis olmak isteyen ve bu mesleğe uygun olmayan bir grup insanın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Mehmet Ali Erbil, Peker Açıkalın, İlker Kurt, Perihan Ünlücan ve Fulden Akyürek yer aldı.

Genç oyuncu 2015'te Hatırla Gönül isimli dizide yer aldı. Dizi, hafızasını kaybeden bir kadına yalanlar söyleyen bir adamın yaşattıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Gökçe Bahadır, Engin Öztürk ve Onur Saylak yer aldı.

Yer Aldığı Dizi ve Filmleri

2009-Kış Masalı

2010-Keskin Bıçak

2014-Polis Akademisi Alaturka

2015-Hatırla Gönül

2017-Kırlangıç Fırtınası

2021-Arka Sokaklar

Arka Sokaklar'ın yıldızı makyajsız yakalandı! Görenler şaştı kaldı
Arka Sokaklar'ın yıldızı makyajsız yakalandı! Görenler şaştı kaldı

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Polis Akademisi, Arka Sokaklar, Polis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'ın yıldızı makyajsız yakalandı! Görenler şaştı kaldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Arka Sokaklar'ın yıldızı makyajsız yakalandı! Görenler şaştı kaldı - Son Dakika
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