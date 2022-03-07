Arka Sokaklar'ın Yıldızı Sevgilisiyle Yakalandı - Son Dakika

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel, çapkınlık yaparken yakalandı. Göksel, sarışın sevgilisiyle ilk kez Bebek'te görüntülendi.

ROMANTİK ANLAR

Birbirinin omzuna yatarak sohbet eden sevgililer, Bebek'te tatlı molası verdi.

Tatlı sonrası koyu sohbete dalan sevgililer, mekan çıkışı araçlarına binerek gözlerden kayboldu.

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel kimdir?

Furkan Göksel, 13 Temmuz 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Furkan Göksel, eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamladı. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım atmıştır ve dizide halen Metin karakterini canlandırmaktadır.