Arka Sokaklar 20. Sezon Sete Çıktı

KANAL D'nin ekran yolculuğuna 2006 yılında başlayan, 150 bölüm olarak planlanan serüveninde 717 bölümü geride bırakan fenomen dizisi Arka Sokaklar, 20'nci sezonu için sete çıktı. 20 yıldır aynı yazı ekibiyle yola devam eden, senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'a emanet olan efsane yapım bu süreye sayısız hikaye sığdırdı. Ancak Arka Sokaklar, sadece senaryosuyla değil, karakterleriyle de izleyicinin hafızasına kazındı. İlk günkü heyecanla devam eden 20 yıllık maceranın en çok konuşulan yanlarından biri de oyuncularının yıllar içindeki değişimi oldu.

HİÇ YAŞLANMIYOR

Yeni yayın dönemi için yeni çekim mekanlarında pasta kesip sanki ilk sezonu çekermişçesine heyecanla basın mensuplarının karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın usta isimlerinin eski halleri yeniden gündem oldu. Arka Sokaklar ekibinin amiri, abisi, babası, hikayenin kalbi Rıza Baba'ya hayat veren Zafer Ergin, adeta yıllara meydan okuyor. Duruşuyla, oyunculuğuyla hala aynı karizma ve otoriteyi koruyan usta aktörün ilk bölümlerdeki hali ile bugünkü hali yan yana getirildiğinde, adeta "Hiç yaşlanmıyor" dedirtiyor.

ZAMAN NE DE ÇABUK GEÇTİ

Ekibin en sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan, 20 yıl önce daha genç ve ince haliyle ekranlara gelmişti. Şimdilerde yılların tecrübesi ve babacan tavırlarıyla gerçek bir aile büyüğü portresi çiziyor. Şevket Çoruh, nam-ı diğer Mesut Komiser, Arka Sokaklar denince akla gelen ilk isimlerden biri. 20 yıl önce sert bakışları ve keskin tavırlarıyla dikkat çeken oyuncunun, yıllar içinde dizinin simgesi haline gelmesi izleyicileri hem duygulandırıyor hem de "Zaman ne de çabuk geçti" dedirtiyor.

D Media imzasıyla yıllar önce projeyi hayata geçiren Türker İnanoğlu'nun anısını yaşatmaya devam eden Arka Sokaklar, izleyicilerin hayatının bir parçası haline gelen ekran yolculuğuna eylül ayında yine Kanal D'de devam edecek.