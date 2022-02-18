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Arka Sokaklar'da bu akşam neler olacak? Ekip katile dair ipucu arar - Son Dakika

Arka Sokaklar'da bu akşam neler olacak? Ekip katile dair ipucu arar

18.02.2022 15:42

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde bu akşam Selin Komiserin vakanın iki yıl önce gerçekleşen faili meçhul cinayetlerle benzerliğini çözmesiyle birlikte, ekibimiz bir seri katil ile karşı karşıya olduklarını fark edecektir.

ARKA SOKAKLAR'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Melisa isimli bir avukat evinde ölü bulunur. Katile dair bir ipucu bulmak için var gücüyle uğraşan ekibimiz bir çıkmazın içindedir.

Arka Sokaklar'da bu akşam neler olacak? Ekip katile dair ipucu arar

Selin Komiserin vakanın iki yıl önce gerçekleşen faili meçhul cinayetlerle benzerliğini çözmesiyle birlikte, ekibimiz bir seri katil ile karşı karşıya olduklarını fark edecektir.

Arka Sokaklar'da bu akşam neler olacak? Ekip katile dair ipucu arar

Birbirinden garip karakterde üç hırsız, bir evi soyar. Soyulan ev Aslı Komiserin komşusu Hamiyet'e aittir. Ekibimiz davaya dahil olurken hırsızlar ise gözüne yeni kurbanlarını kestirmiştir. Bu soygun pek çok açıdan ters giderken trajikomik birtakım olaylar silsilesinin de başlangıcı olacaktır.

Arka Sokaklar'da bu akşam neler olacak? Ekip katile dair ipucu arar

Son dönemlerde uyuşturucudan dolayı ölümler gittikçe artmaktadır. Ekibimiz daha fazla insanın ölmemesi için bir an önce uyuşturucu tacirlerini yakalamalıdır. Bu sırada vakaya dahil olan sürpriz bir isim ekibimizi zora sokacaktır.

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Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'da bu akşam neler olacak? Ekip katile dair ipucu arar - Son Dakika Magazin


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