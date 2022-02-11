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Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı? - Son Dakika

Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?

11.02.2022 16:18
Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?

Bu akşam Kanal D ekranında 614. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Arka Sokaklar'da öldürülen Engin Müdür'ün cenazesi bütün ekibi duygusal anlamda çökertir.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Oya Okar, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibin duygusal anları izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak.

ARKA SOKAKLAR'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu. Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Rıza Babanın onun için kurduğu duygusal cümleler herkesi duygulandırır.

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Arka Sokaklar, Şevket Çoruh, Zafer Ergin, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı? - Son Dakika
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