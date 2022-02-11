Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Oya Okar, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibin duygusal anları izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak.

ARKA SOKAKLAR'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu. Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Rıza Babanın onun için kurduğu duygusal cümleler herkesi duygulandırır.