Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer alacak.
Poyraz olayı ekibi zora sokuyor! Mesut'un, seri katil Poyraz için düşündükleri ters tepince savcılık harekete geçiyor. Mesut ve Cemal, savcı soruşturması ile karşı karşıya kalıyor. Hastanedeki Mazlum'dan ise, üzücü bir haber geliyor.
Son Dakika › Magazin › Arka Sokaklar dizisinde neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak? - Son Dakika