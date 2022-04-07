Arka Sokaklar dizisinde neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak? - Son Dakika
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Arka Sokaklar dizisinde neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak?

07.04.2022 15:17

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar bugün ekranlara geliyor. Yeni bölüme Mesut'un Poyraz ile çatışması damga vururken, hastanedeki Mazlum'dan ise, üzücü bir haber gelecek.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer alacak.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Poyraz olayı ekibi zora sokuyor! Mesut'un, seri katil Poyraz için düşündükleri ters tepince savcılık harekete geçiyor. Mesut ve Cemal, savcı soruşturması ile karşı karşıya kalıyor. Hastanedeki Mazlum'dan ise, üzücü bir haber geliyor.

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Arka Sokaklar, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisinde neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak? - Son Dakika


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