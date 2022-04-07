Arka Sokaklar dizisinde neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak? - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi! Üyeleri arasında kimler yok ki

Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer alacak.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Poyraz olayı ekibi zora sokuyor! Mesut'un, seri katil Poyraz için düşündükleri ters tepince savcılık harekete geçiyor. Mesut ve Cemal, savcı soruşturması ile karşı karşıya kalıyor. Hastanedeki Mazlum'dan ise, üzücü bir haber geliyor.