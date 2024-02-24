Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu! Set iptal edildi, yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu! Set iptal edildi, yasal işlem başlatıldı

Televizyon tarihinin efsane dizilerinden Arka Sokaklar ekibine ait kostüm kamyonu kayboldu. Kıyafetler bulunamadığı için set iptal edilirken yapım ekibi yasal işlem başlattı.

24.02.2024 07:51  Güncelleme: 11:50
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Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran ve Burcu Kara gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin setinde beklenmedik bir olay yaşandı. Çekim esnasında ekibe ait kostüm aracı kaybolunca set iptal edilmek zorunda kaldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinin başında gelen Arka Sokaklar dizisinin oyuncularına ait kostüm aracını kullanan şoför, çekimlere gelmedi. Aracın ve şoförün ortadan kaybolmasıyla çekimlerde kullanılan kıyafetler, silahlar ve çelik yeleklere ulaşılamayınca set iptal edildi. Çekim gerekli kostüm ve ekipmanların temin edilmesi için ertelenirken D Media da konuyla ilgili tutanak tutarak yasal işlem başlattı.

Arka Sokaklar dizisinin kostüm aracı kayboldu, set iptal edildi
Arka Sokaklar dizisinin kostüm aracı kayboldu, set iptal edildi
Arka Sokaklar dizisinin kostüm aracı kayboldu, set iptal edildi
Arka Sokaklar dizisinin kostüm aracı kayboldu, set iptal edildi
Arka Sokaklar dizisinin kostüm aracı kayboldu, set iptal edildi
Arka Sokaklar dizisinin kostüm aracı kayboldu, set iptal edildi
Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu! Set iptal edildi, yasal işlem başlatıldı

Arka Sokaklar, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu! Set iptal edildi, yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çağrı KILIÇÖZ: Sen gel 600 bölümdür polisiye film çek ama kendi kamyonunu çaldır :D 96 2 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Rıza baba hemen bulur 80 1 Yanıtla
  • İlker Güner: Baba kamyonu çalmışlar! Koyarsan öle, olur böle. Baba kamyonu çalmışlar diyom ya. Hayır kamyonu çalmışlar kıyafetlerde gitmiş, kıyafetler gitmeseydi iyiydi seti tamamlardik. Slakkkk bir tokat efekt. :))) 24 1 Yanıtla
  • mert çelik: bulunca operasyon etseler fılm cıkar 19 0 Yanıtla
  • Sami Göksu: Aynı sektör den müge anlıya baş vursun ruza babanız 15 1 Yanıtla
  • DertLiiii: Bu olayida senoryaya yazarlar 1 2 bolum sonra aha buraya yaziyom 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Arka Sokaklar dizisinin setinde kostüm aracı kayboldu! Set iptal edildi, yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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