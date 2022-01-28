Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Ezgi, Noyan'ın elinden kurtulabilecek mi?

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar'da Mesut ve Selin'in düğün hazırlıklarında aksilikler bir türlü bitmiyor.

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mesut ve Selin'in düğün telaşı yine talihsizliklerle sınanır. Takıntılı Noyan, Ezgi'yi kaçırmıştır.Ekip hep birlikte peşlerine düşse de Noyan'ı ellerinden kaçırırlar. Cemal çılgına dönmüş durumdadır. Ezgi kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 611. Bölümünde Ekip, Rıza Babayı Amerikalı suç çetesinden kurtarmak için harekete geçiyor!

Rıza Baba'nın davetsiz bir ziyaretçisi olur. Bu sırada kendisine atılan iftiradan bir an önce kurtulması gereken Mesut, İlyas Albay'dan yardım ister.

Ekibimiz bir kavgaya müdahale eder ve burada kız kardeşini arayan Levent ile karşılaşırlar. Ekibimiz Levent'e kız kardeşini bulma konusunda söz verir. Fakat Levent'in gizlediği şeyler vardır.