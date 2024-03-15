Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki - Son Dakika
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Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki

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Sık sık hayat pahalılığından isyan eden Armağan Çağlayan, 5 litre zeytinyağı fiyatının 2 bin 500 TL olmasına tepki gösterdi.

15.03.2024 15:00  Güncelleme: 15:10
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Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve bu süreçte gösterilerine devam eden Armağan Çağlayan, zeytinyağı fiyatına gelen zamma sitem etti.

Sosyal medya hesabından sık sık gündeme dair yorumlarda bulunan Armağan Çağlayan son olarak yağ fiyatlarına sessiz kalamayarak "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti" ifadelerini kullandı. Barbaros Şansal ise Çağlayan'ın paylaşımına "Kıbrıs kuzeyinde soğuk sıkım 5 litre pet şişede 750" yorumunu yaptı.

Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki

BALIK FİYATINA DA İSYAN ETMİŞTİ

Armağan Çağlayan geçtiğimiz haftalarda da balık fiyatlarına veryansın ederek "1 kg Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç lira diye sormadım. Ama 1 kg balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı '500 TL' deyince, Bırak dalga geçmeyi dedim... Ama dalga geçmiyormuş" demişti.

Ünlü isim aynı zaman okul çantasına, dönere ve jelibon fiyatına tepki göstermişti.

Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
Armağan Çağlayan\'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki

Armağan Çağlayan, Gündem, Magazin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Demir: gidip lüks marketten alırsan az bile.Biz üreticiyiz gel sana en hakikisini verelim 18 kiloluk 4500 tl 23 8 Yanıtla
  • Musti Sert: köylüde yemeklik yağ 230 lira markette bissuru çalışanı masrafı var normal ayağına kadar gelmiş köylüye ayar vermek gerek hep dediğim gibi herkz cebine bakar markete gelene kadar o gerçek zeytin yagı kaç kişi ekmek yiyior herkezin çoluk çocuğu var düşüncesizsiniz 1 4
  • Gursel kalen: Aynen katılıyorum. Asıl parayı marketciler kazanıyor. Üreticinin emekçinin elinde ucuza alıp serbest piyasa altında kafasına göre fiyatlandırarak satıyor. Bu serbestlik kaşıklamaya dönüyor. Yetkililer tarafından konturol edilmeli. 4 0
  • Montana By: Bir litre zeytin yağı 4 ila 5 kilo zeytinden üretiliyor.5 litre yağ en az 20 kilo zeytinden üretiliyor.1500 liranın altında olan yağların hileli olma ihtimali çok yüksek Malesef üretim yok maliyet yüksek bu arada satıcı değil tuketiciyim :) 4 0
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