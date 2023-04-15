Armağan Çağlayan, "Özür Dilerim" filmini değerlendirdi: Olacak gibi değil - Son Dakika
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Armağan Çağlayan, "Özür Dilerim" filmini değerlendirdi: Olacak gibi değil

15.04.2023 16:53

Armağan Çağlayan, başrollerini Oğuzhan Koç, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı Özür Dilerim filmini hiç beğenmedi. Sosyal medya hesabından filmle ilgili düşüncelerini paylaşan Çağlayan, "Çok kötü bir film, olacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

Daha önce birlikte çeşitli projelerde yer alan İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın başrolünü paylaştığı "Özür Dilerim" filmi, Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı. Filmi izleyen Armağan Çağlayan ise yorumuyla dikkat çekti.

"OLACAK GİBİ DEĞİL"

Filmi izleyenler ikiye bölünürken Çağlayan beğenmeyen kişiler arasında yer aldı. Twitter hesabından filmle ilgili paylaşım yapan Çağlayan "Özür dilerim ama Disney Plus'taki 'Özür Dilerim' çok kötü bir film. Olacak gibi değil" dedi.

Armağan Çağlayan'dan 'Özür Dilerim' filmine tepki: Olacak gibi değil

ÖZÜR DİLERİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30'lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve'den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.

25 Film'in yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Büyükak'ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu filmin kadrosunda Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi isimler de yer alıyor.

Armağan Çağlayan'dan 'Özür Dilerim' filmine tepki: Olacak gibi değil
Armağan Çağlayan'dan 'Özür Dilerim' filmine tepki: Olacak gibi değil
Armağan Çağlayan'dan 'Özür Dilerim' filmine tepki: Olacak gibi değil
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Armağan Çağlayan, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Çağlayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Armağan Çağlayan, 'Özür Dilerim' filmini değerlendirdi: Olacak gibi değil - Son Dakika


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